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Госдума одобрила в первом чтении проект о содержании осужденных за тяжкие преступления

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Государственная дума на заседании 15 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому совершивших особо тяжкие преступления предлагается переводить из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение спустя половину отбытого срока вместо двух третей.

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Если изменения будут приняты, у осужденных за совершение особо тяжких преступлений будет возникать право на обращение в суд с ходатайством об изменении вида исправительного учреждения. Затем будет наступать право на обращение в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания либо с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

«Поэтапная смена исправительного учреждения будет способствовать более успешной подготовке осужденных за совершение особо тяжких преступлений к возвращению в общество после освобождения из мест лишения свободы», — указано в пояснительных материалах.

При этом отмечается, что норма не будет распространяться на осужденных за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, террористической деятельностью или организацией преступного сообщества, с вымогательством, хищением и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Для них изменение вида исправительного учреждения будет возможно после отбытия не менее двух третей срока наказания.

Кроме того, в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий для осужденных за совершение особо тяжких преступлений возможность замены неотбытой части сроков наказания принудительными работами. Он предусматривает, что у осужденного за особо тяжкое преступление первоначально после отбытия половины срока лишения свободы возникает право на изменение вида исправительного учреждения, а после отбытия двух третей — право на замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, в том числе правоохранителей.

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