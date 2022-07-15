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Путин наградил разработчиков вакцин от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова за участие в разработке и производстве вакцин от коронавируса. Документ опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.

«Инактивированная вакцина — одна из наиболее безопасных»
Директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов — об исследованиях вакцины «КовиВак» с участием детей

Государственную награду получили генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов и глава Центра «Вектор» Ринат Максютов.

Центр имени Чумакова является создателем вакцины «КовиВак». Она была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Центра «Вектор» разработал вакцину «ЭпиВакКорона», зарегистрированную 14 октября 2020 года.

Орденом Пирогова награждаются за оказание медицинской помощи при чрезвычайных обстоятельствах, за заслуги в области практической медицины и эффективную организацию борьбы с опасными заболеваниями. Награда учреждена президентом России 19 июня 2020 года.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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