Из-за салюта в День взятия Бастилии погибли семилетний мальчик и его сестра

На западе Франции из-за салюта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли 7-летний ребенок и его 24-летняя сестра. Об этом 15 июля рассказала газета Ouest France со ссылкой на прокуратуру города Анжер.

Инцидент произошел в коммуне Шоле (департамент Мэн и Луара) поздно вечером. По словам прокурора Анжера Эрика Буйара, причиной произошедшего стал «сбой с зарядами фейерверка». Погибшие находились примерно в 60 м от установок для запуска салютов.

В результате инцидента также пострадал еще один родственник погибших, который был доставлен в больницу.

12 декабря 2021 года газета Milenio сообщила о том, что в муниципалитете Тультепек в штате Мехико произошел мощный взрыв, который разрушил мастерскую по производству пиротехники. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ожоги и травмы.