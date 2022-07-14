США сняли санкции с бывшей дочерней компании «Газпрома» до 16 декабря

Минфин США разрешил проведение сделок с компанией Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), ранее называвшейся Gazprom Germania GmbH, до 16 декабря. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства, опубликованной в четверг, 14 июля.

В документе сказано, что разрешаются все операции с участием SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH) и организациями, где ей принадлежит доля в 50% или выше, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 16 декабря 2022 года.

Проведение сделок также разрешили с «дочкой» подсанкционного Альфа-банка «Альфа-банк Казахстан».

Уточняется, что речь идет о сделках, попавших под американские санкции в связи с ситуацией вокруг Украины.

Вашингтон также разрешил проводить транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. 14 июня источник агентства Bloomberg сообщил, что власти США призывают транспортные и сельхозкомпании закупать и перевозить больше удобрений из России.

Gazprom Germania была дочерней компанией российского «Газпрома», однако в начале апреля корпорация отозвала своих представителей из органов управления и прекратила участие в ней. Компания потребовала от бывшей «дочки» отказаться от товарных знаков «Газпрома», в том числе в названиях и символике, «чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с российской компанией».

15 июня агентство Bloomberg сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полностью национализировать бывшее немецкое подразделение «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Хотя министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступал за то, чтобы концерн полностью принадлежал Германии. 5 июня сообщалось, что санкции против Gazprom Germania обойдутся немцам в €5 млрд.

Ранее, 8 апреля, регулятор ФРГ заявил, что непрерывность работы Gazprom Germania GmbH необходима для энергетической безопасности Германии. 4 апреля министерство экономики ФРГ временно передало компанию Gazprom Germania под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства. Хабек заявил тогда, что попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство. При этом он отметил, что это временная регулировка.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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