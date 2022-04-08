Регулятор ФРГ объяснил необходимость дальнейшей работы Gazprom Germania

Регулятор ФРГ заявил, что непрерывность работы Gazprom Germania Gmbh необходима для энергетической безопасности Германии. Об этом было заявлено в пятницу, 8 апреля, на сайте регулятора.

Сетевой регулятор Германии в пятницу указал, что позаботится о том, чтобы Gazprom Germania, переданное им под контроль 4 апреля, продолжало свою жизненно важную деятельность на газовом рынке.

«Все платежи Gazprom Germania Gmbh могут осуществляться только для поддержания деловых операций, и таким образом это предотвратит неконтролируемый отток средств», — говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что гарантируют, что компания сможет и будет выполнять свои платежные обязательства для продолжения своей коммерческой деятельности.

Ранее, 4 апреля, министерство экономики ФРГ временно передало компанию Gazprom Germania под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил тогда, что попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство. При этом он отметил, что это временная регулировка.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что группа «Газпром» прекратила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уточнялось, что холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

Тогда же стало известно, что в минэкономики Германии обсуждают национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Предпосылкой для национализации стали «опасения по поводу безопасности поставок в Германии».

За день до этого в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики.

В то же время президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.