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США разрешили связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Вашингтон разрешил проводить транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Об этом говорится в генеральной лицензии, выпущенной 14 июля министерством финансов США.

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«Все транзакции <...> в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств; профилактики, диагностики или лечение COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19); или текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», — сказано в тексте лицензии.

Помимо этого, Вашингтон временно разрешил проведение операций с бывшим подразделением «Газпрома» компанией Gazprom Germania, а также снял ограничения с дочерней компании «Альфа-банка» в Казахстане (JSC Alfa Bank).

В этот же день посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США стремятся вытеснить Россию из торговли продовольствием. Кроме того, отмечалось, что у импортеров в настоящее время есть серьезные трудности в получении сельскохозяйственных товаров по причине односторонних санкций Штатов, а также потому, что подорваны логистические цепочки.

14 июня источник агентства Bloomberg сообщил, что власти США призывают транспортные и сельхозкомпании закупать и перевозить больше удобрений из России. При этом подобные стремления американского правительства не афишируются. В статье говорится, что опасения компаний по поводу антироссийских санкций привели к сокращению закупок и перевозок, что провоцирует рост цен на продовольствие в мире.

Рассеять страхи компаний не смогли даже исключения в ограничениях на ведение бизнеса с Россией. Грузоотправители, банки и страховщики опасаются, что могут непреднамеренно нарушить ограничительные правила.

Согласно источникам агентства, США отправляли в Москву в начале июня представителя на переговоры с участием ООН, которые касались вопросов поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. Он уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков.

До этого, 6 мая, посол России в США Анатолий Антонов указал на то, что меры давления на Россию со стороны западных государств напрямую сказались на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, результатом чего стало обострение глобального продовольственного кризиса. Он также напомнил, что Россия продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на санкции.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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