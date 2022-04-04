Компанию Gazprom Germania передали на время под управление германского регулятора

Министерство экономики ФРГ временно передало компанию Gazprom Germania под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства. Об этом 4 апреля заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом» Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

«Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство», — сказал он на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, «это временная регулировка».

«Правительство ФРГ [этим шагом] делает всё необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность Германии», — добавил Хабек.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что группа «Газпром» прекратила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уточнялось, что холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

Тогда же стало известно, что в минэкономики Германии обсуждают национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Предпосылкой для национализации стали «опасения по поводу безопасности поставок в Германии».

За день до этого в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики.

В то же время президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

30 марта ФРГ Хабек сообщил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «группы семи».

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.