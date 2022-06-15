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Bloomberg узнало об отказе Шольца от национализации Gazprom Germania

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Olaf Schuelke
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Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полностью национализировать бывшее немецкое подразделение «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh, хотя министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступал за то, чтобы концерн полностью принадлежал Германии. Как сообщило 15 июня агентство Bloomberg, Шольц не стал этого делать, опасаясь возможной реакции на такой шаг президента РФ Владимира Путина.

«Шольц был обеспокоен тем, что подобный шаг может (...) привести к эскалации противостояния в том, что касается импорта российского газа», — указали журналисты.

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Накануне стало известно, что правительство ФРГ решило продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.

5 июня сообщалось, что санкции против Gazprom Germania обойдутся немцам в €5 млрд. Дополнительные расходы возникают из-за того, что нужно закупать сырье по высоким ценам на оптовом рынке. Содержание газохранилищ требует больших затрат, а времени до следующей зимы всё меньше.

Ранее, 8 апреля, регулятор ФРГ заявил, что непрерывность работы Gazprom Germania Gmbh необходима для энергетической безопасности Германии. Он также указал, что позаботится о том, чтобы Gazprom Germania, переданное им под контроль 4 апреля, продолжало свою жизненно важную деятельность на газовом рынке.

4 апреля министерство экономики ФРГ временно передало компанию Gazprom Germania под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства. Хабек заявил тогда, что попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство. При этом он отметил, что это временная регулировка.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что группа «Газпром» прекратила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уточнялось, что холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

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