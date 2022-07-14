Moody's предупредило Германию о риске рецессии из-за отказа от газа РФ

Снижение зависимости Германии от российского газа — амбициозная задача, но недавнее сокращение поставок углеводородов из РФ может привести к сокращению темпов экономического роста страны и уничтожению ее производственных мощностей. Такой прогноз 13 июля опубликовало международное рейтинговое агентство Moody's.

«Германия стремится сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году, хотя уже неуклонно снижала этот показатель примерно до 35% по состоянию на середину апреля примерно с 60% в 2020 году. Достижение цели в 10% означает замену примерно 42 млрд куб. м, что будет непросто... Успешная диверсификация [поставок газа] могла бы смягчить любые кредитные последствия, но план остается амбициозным», — утверждает агентство.

Moody's также обращает внимание на то, что недавнее уменьшение поставок газа по трубопроводу «Северный поток» на 60% может привести к росту инфляции, сокращению потребления и даже рецессии.

«Недавние сокращения свидетельствуют о том, что риск полного прекращения поставок газа из России увеличился. Сбои и неопределенность, вызванные потрясением в энергоснабжении Европы, значительно ослабят экономическую уверенность. Если спотовые цены на газ вырастут еще больше, а правительства позволят корректировать цены, это может привести к дополнительному инфляционному давлению... Это еще больше усилит экономическое падение, взвинтив цены, подорвав покупательную способность потребителей и снизив частное потребление», — предупредило агентство.

Кроме того, сбои в поставках газа могут разрушить производственные мощности Германии из-за необратимых повреждений, которым они подвергнутся в случае отключений из-за недостатка топлива, подытожило Moody's.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут длиться до 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

13 июля экономист Вячеслав Зайченко заявил, что отказ Германии от российских энергоресурсов в первую очередь ударит не по РФ, а по самой Германии, что приведет ее в «каменный век». Он предположил, что Германия хочет переложить на кого-то ответственность за свои проблемы в условиях риска рецессии. Он добавил, что газ, который продается в ЕС, на 90% идет на энергоснабжение.

В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.