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Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП после отъезда президента Раджапаксы

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Власти Шри-Ланки после того, как президент Готабая Раджапакса покинул страну, ввели на всей ее территории режим чрезвычайного положения. Об этом 13 июля сообщает Reuters.

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Чрезвычайное положение на всей территории острова и комендантский час в Западной провинции, где расположена столица страны Коломбо, было введено распоряжением премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Ранее в среду стало известно, что Раджапакса покинул страну и улетел на Мальдивы. По данным AFP, президент улетел вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32. Перед этим он подписал заявление об отставке с поста президента. Заявление было передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала находящимся в Шри-Ланке россиянам соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей в связи с ситуацией в республике.

Ранее, 9 июля, толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента Шри-Ланки и захватили территорию. По некоторым данным, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как туда ворвались демонстранты.

Затем участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку. Сообщалось, что глава государства сложит полномочия 13 июля.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

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