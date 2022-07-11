Россиян в Шри-Ланке призвали избегать массовых мест

Находящимся в Шри-Ланке россиянам рекомендуется соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей в связи с ситуацией в республике. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 11 июля, комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что 9–10 июля в столице Шри-Ланки прошли массовые акции протеста на фоне ухудшения социально-экономической ситуации, которые переросли в беспорядки.

«Всего во время волнений пострадало около 100 человек. По информации посольства России в Коломбо, россиян среди них нет», — отметила она.

Захарова также добавила, что накануне произошедшего руководители ряда западных дипмиссий открыто призывали местные силовые структуры не препятствовать «мирно протестующим ланкийцам». Всё это, подчеркнула она, закончилось захватом резиденций высших должностных лиц государства, а также отставками главы правительства и президента страны.

По ее словам, после формирования нового правительства Россия рассчитывает на дальнейшее развитие политических процессов в дружественной стране в соответствии с ее конституцией и действующими законами.

Ранее, 9 июля, толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы и захватили территорию. По некоторым данным, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как туда ворвались демонстранты.

Затем участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку. Сообщалось, что глава государства сложит полномочия 13 июля.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.