Реклама
Прямой эфир
Экономика
Sephora продаст бутики в России бренда «Иль де Ботэ» локальному директору
Мир
Зеленский отказался комментировать заявление главы Минобороны о контрнаступлении
Мир
Представителя Канады вызвали в МИД Украины из-за решения вернуть турбины для «Северного потока»
Общество
Николай Дроздов потерял сознание на съемках в Москве
Мир
Умер актер Юрий Мажуга
Мир
В США призвали разрешить Украине удары по военным объектам РФ и Белоруссии
Экономика
Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля
Общество
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
Мир
Умер актер и режиссер Л.К. Джонс
Экономика
Россия сместила Алжир на третье место на газовом рынке Испании
Мир
На Украине заявили об изменении хода конфликта из-за западного оружия
Сюжет:

Россиян в Шри-Ланке призвали избегать массовых мест

МИД РФ призвал россиян в Шри-Ланке избегать мест массового скопления людей
0
Фото: REUTERS/DINUKA LIYANAWATTE
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Находящимся в Шри-Ланке россиянам рекомендуется соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей в связи с ситуацией в республике. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 11 июля, комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

На Шри-Ланке загрохотали: что ждет остров после бегства президента
Социально-экономический кризис в республике далек от завершения, считают эксперты

Дипломат напомнила, что 9–10 июля в столице Шри-Ланки прошли массовые акции протеста на фоне ухудшения социально-экономической ситуации, которые переросли в беспорядки.

«Всего во время волнений пострадало около 100 человек. По информации посольства России в Коломбо, россиян среди них нет», — отметила она.

Захарова также добавила, что накануне произошедшего руководители ряда западных дипмиссий открыто призывали местные силовые структуры не препятствовать «мирно протестующим ланкийцам». Всё это, подчеркнула она, закончилось захватом резиденций высших должностных лиц государства, а также отставками главы правительства и президента страны.

По ее словам, после формирования нового правительства Россия рассчитывает на дальнейшее развитие политических процессов в дружественной стране в соответствии с ее конституцией и действующими законами.

Ранее, 9 июля, толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы и захватили территорию. По некоторым данным, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как туда ворвались демонстранты.

Затем участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку. Сообщалось, что глава государства сложит полномочия 13 июля.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022