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США предоставят Чехии более $10 млн для поддержки украинских беженцев

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Фото: TASS/Zuma
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США выделят $10,2 млн организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев. Об этом сообщило американское посольство в Праге в понедельник, 11 июля.

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«Помощь в размере $10,2 млн будет направлена на поддержку работы Международной организации по миграции, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ООН), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения в Чешской Республике. Этим финансированием США демонстрируют солидарность с Чешской Республикой и народом Украины», — отмечается на сайте ведомства.

Выделенные средства, как говорится в публикации, являются частью пакета гуманитарной помощи в размере около $368 млн, о котором объявил госсекретарь США Энтони Блинкен 9 июля.

Помимо гуманитарной помощи США поставляют на Украину вооружения. 15 июня координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военной помощи на сумму $5,6 млрд. По его словам, Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Киеву «на регулярной основе».

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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