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США выделили $368 млн на гуманитарную помощь Украине

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Вашингтон выделяет Киеву дополнительную гуманитарную помощь на сумму около $368 млн. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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«Дополнительное финансирование, включающее почти $288 млн по линии госдепартамента и свыше $80 млн от Агентства США по международному развитию (USAID), пойдет на предоставление продовольствия, безопасной питьевой воды, денежного содействия, защиту, доступное жилье, экстренную медицинскую помощь, логистику и гуманитарную координацию», — указал он.

Блинкен напомнил, что с начала спецоперации РФ по защите Донбасса США предоставили Украине гумпомощь на сумму более $1,28 млрд. По его словам, вследствие кризиса более 11 млн граждан Украины были вынуждены покинуть свои дома. Госсекретарь добавил, что в той или иной помощи нуждаются 15,7 млн человек.

Помимо гуманитарной помощи, США поставляют на Украину вооружения. 15 июня координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военной помощи на сумму $5,6 млрд. По его словам, Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Киеву «на регулярной основе».

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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