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Зеленский отказался комментировать заявление главы Минобороны о контрнаступлении
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Зеленский отказался комментировать заявление главы Минобороны о контрнаступлении

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не читал интервью министра обороны Алексея Резникова, в котором говорится о контрнаступлении на юге стране, и отказался комментировать военные планы Киева. Об этом он заявил 11 июля на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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«Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию, я думаю, это задание каждого гражданина нашей страны. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду», — сказал он.

Ранее в этот день Резников сообщил, что военные Вооруженных сил Украины получили приказ от Зеленского отвоевать юг страны. Он добавил, что у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. При этом Резников отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

Тогда же вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом она не назвала точной даты «контрнаступления».

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник заявил, что слова украинской стороны о «миллионных боевых силах» для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада.

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов в свою очередь сказал, что заявление Киева о контрнаступлении на юге страны является пиар-ходом. Он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее, поскольку самое главное здесь — эффект неожиданности.

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек также заявил, что приказ Зеленского отвоевать «юг Украины» — пиар. Он отметил, что все СМИ, захлебываясь от восторга, в ожидании контрнаступления. По его мнению, на сегодняшний день на Украине врать о разгроме российской армии — это необходимый политический тренд.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, у Украины нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он скептически относится к таким заявлениям и считает, что они нужны для поддержания боевого духа.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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