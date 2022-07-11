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В Крыму сравнили с высадкой на Марсе приказ Зеленского вернуть «юг Украины»

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Приказ украинским военным президента Украины Владимира Зеленского отвоевать «юг Украины» — пиар. Такое заявление в понедельник, 11 июля, сделал крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

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«С таким же успехом Зеленский мог дать команду высадиться на Марсе: вроде теоретически все возможно, а практически — неисполнимо. Но зато какой пиар», — сказал Руслан Бальбек «РИА Новости».

При этом он отметил, что все СМИ, захлебываясь от восторга, в ожидании контрнаступления.

По мнению Бальбека, «как минимум на пару месяцев президент Украины великий полководец», а дальше все пойдет по старой схеме: то новые угрозы появятся, то «русские сами уйдут».

Кроме того, Бальбек отметил, что на сегодняшний день на Украине врать о разгроме российской армии — это необходимый политический тренд.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план по захвату южных прибрежных территорий, которые сейчас находятся под контролем российской армии.

Ранее, 8 июля, Резников сообщил, что более 1 млн служащих ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. Между тем министр обороны Украины отметил и большие потери в рядах ВСУ.

В середине марта, граничащая с Крымом Херсонская область Украины, полностью перешла под контроль российских военных. Также часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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