Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский певец и актер Адам Уэйд
Общество
В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт
Мир
Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО
Мир
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Авто
В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA
Армия
Путин присвоил почетное наименование гвардейских еще двум бригадам
Мир
США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии
Мир
ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области
Мир
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Сюжет:

В Совфеде сочли анонс Украиной контрнаступления пиар-ходом

Сенатор Климов счел пиар-ходом анонс Украиной контрнаступления
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление Украины о готовящемся контрнаступлении на юге страны является пиар-ходом. Такое мнение сенатор Совета Федерации Андрей Климов высказал в понедельник, 11 июля. Он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее, поскольку самое главное здесь — эффект неожиданности.

Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Я не работаю в генштабе и в военной разведке, но знаю наверняка, что когда готовится контрнаступление, об этом не сообщают всему миру, ведь самое главное — это эффект неожиданности, — сказал Климов. — По крайней мере, так было все предшествующие тысячелетия военного искусства. Что касается желания (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского освободить всё и вся от непонятно кого, то об этом он говорит уже давно», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Климова, всё, что делает украинский лидер, — это пиар. Подобное заявление может быть сделано с целью получить больше поддержки от западных стран.

«Вместе с тем это не означает, что не будет никаких вылазок ВСУ. Они могут быть, но на это у нас существуют генштаб и командование на территории театра военных действий», — заключил политик.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военные Вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Он добавил, что у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины, передает НСН. При этом Резников отметил, что страны запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач, пишет REGNUM.

Тогда же вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом она не назвала точной даты «контрнаступления».

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, у Украины нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он скептически относится к таким заявлениям и считает, что они нужны для поддержания боевого духа.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022