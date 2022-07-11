В Совфеде сочли анонс Украиной контрнаступления пиар-ходом

Заявление Украины о готовящемся контрнаступлении на юге страны является пиар-ходом. Такое мнение сенатор Совета Федерации Андрей Климов высказал в понедельник, 11 июля. Он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее, поскольку самое главное здесь — эффект неожиданности.

«Я не работаю в генштабе и в военной разведке, но знаю наверняка, что когда готовится контрнаступление, об этом не сообщают всему миру, ведь самое главное — это эффект неожиданности, — сказал Климов. — По крайней мере, так было все предшествующие тысячелетия военного искусства. Что касается желания (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского освободить всё и вся от непонятно кого, то об этом он говорит уже давно», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Климова, всё, что делает украинский лидер, — это пиар. Подобное заявление может быть сделано с целью получить больше поддержки от западных стран.

«Вместе с тем это не означает, что не будет никаких вылазок ВСУ. Они могут быть, но на это у нас существуют генштаб и командование на территории театра военных действий», — заключил политик.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военные Вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Он добавил, что у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины, передает НСН. При этом Резников отметил, что страны запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач, пишет REGNUM.

Тогда же вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом она не назвала точной даты «контрнаступления».

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, у Украины нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он скептически относится к таким заявлениям и считает, что они нужны для поддержания боевого духа.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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