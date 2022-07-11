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В ЛНР прокомментировали заявление Киева о контрнаступлении на юге

Представитель ЛНР: заявления Киева о контрнаступлении на юге сделаны для новой помощи Запада
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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Заявления украинских властей о «миллионных боевых силах» для освобождения юга страны сделаны для получения новой военной помощи со стороны Запада. Об этом в понедельник, 11 июля, «РИА Новости» заявил посол Луганской Народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

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Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что вооруженные силы получили от президента страны Владимира Зеленского приказ отвоевать юг страны.

«У Зеленского нет времени ждать реальных «перемог» (побед — Ред.), поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт всё меньше и меньше, а потребностей всё больше и больше», — отметил Мирошник.

При этом, Мирошник считает, что миллион, о котором заявил Резников, это своего рода претензия к Западу, который в недостаточном количестве, по мнению Украины, предоставляет им и деньги, и вооружение.

Таким образом, по мнению посла ЛНР в РФ, в Киеве пытаются определить, кто же виноват в тех проигрышах, которые получает сегодня Украина

«Поэтому слишком нужны «перемоги», а их нет на самом деле», — резюмировал Мирошник.

Ранее в этот день депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что стремление Зеленского отбить южные регионы страны свидетельствует об отчаянном положении украинского правительства.

Также депутат подчеркнул, что у Киева нет шансов снова взять под контроль освобожденные российскими войсками территории. По его словам, даже внушительные поставки западного вооружения на Украину не помешают Москве реализовать главные цели спецоперации.

8 июля Резников сообщил, что более 1 млн служащих ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники.

Вместе с тем глава оборонного ведомства признал, что в рядах ВСУ отмечаются большие потери, вооружение истощено. Резников подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

7 июля Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями ВС Украины в Донбассе.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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