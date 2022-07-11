Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в страну 13 июля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил портал Newswire.
По словам спикера парламента Махинды Япы Абеивардены, Раджапакса сейчас находится в одной из соседних стран.
В субботу утром в Шри-Ланке возобновились протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.
Затем участники акций протеста проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. После этого глава кабмина созвал экстренное совещание партийных руководителей, в ходе которого лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку.
По итогам дня стало известно, что Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Два дня спустя было объявлено, что выборы нового главы государства пройдут до марта 2023 года.
Акции протеста на острове не утихают с начала апреля. По словам главы правительства Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, государство испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, а также медикаментов и продуктов для отдельных групп населения.