Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в страну 13 июля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил портал ​​​​​Newswire.

По словам спикера парламента Махинды Япы Абеивардены, Раджапакса сейчас находится в одной из соседних стран.

В субботу утром в Шри-Ланке возобновились протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

Затем участники акций протеста проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. После этого глава кабмина созвал экстренное совещание партийных руководителей, в ходе которого лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку.

По итогам дня стало известно, что Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Два дня спустя было объявлено, что выборы нового главы государства пройдут до марта 2023 года.

Акции протеста на острове не утихают с начала апреля. По словам главы правительства Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, государство испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, а также медикаментов и продуктов для отдельных групп населения.