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В ГД резко высказались о словах экс-президента Польши Валенсы о населении РФ

Депутат Белик о словах экс-президента Польши Валенсы: Европа официально презентовала нацизм
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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Европа официально презентовала нацизм, поручив это сделать экс-президенту Польши Лехе Валенсе. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова бывшего польского лидера о населении РФ.

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«Европа официально презентовала нацизм, поручив это сделать Валенсе. <…> У Валенсы для подобных высказываний есть несколько причин. Во-первых, он корит себя за то, что выпал из мировой новостной повестки. Вторая причина — жажда популизма, которая заключается в желании Валенсы сказать хоть что-то, чтобы на день получить дешевую славу, чтобы его показали каналы и о нем напечатали в газетах», — указал он.

Накануне бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Валенса предложил «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 млн человек. По его словам, в РФ необходимо сменить политический строй и организовать восстание народов.

По словам Белика, сократить численность населения России до 50 млн человек — смелое до абсурда заявление. Как подчеркнул Белик бывший польский лидер пытается говорить с апломбом и как эксперт, однако на сегодняшний день он «опустившийся и упавший в политическую канаву несчастный человек», который старается выбраться из нее при помощи мерзких и пошлых высказываний.

В конце мая стало известно, что Польшу признали самой русофобской страной в мире. Опрос показал, что 87% поляков отрицательно относятся к России. При этом на Украине о негативном восприятии России заявили 80% опрошенных. Социологическое исследование проводили в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америки, а также Европы.

13 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русский мир — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению русского мира как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, на Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал слова Моравецкого возмутительными. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая подчеркнула, что заявление польского премьера преступно. Она отметила, что своим призывом председатель правительства предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».

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