Польшу признали самой русофобской страной в мире

Польша стала самой русофобской страной в мире, следует из результатов международного опроса. Данными социологического исследования поделилось 31 мая издание Myśl Polska.

Так, опрос проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также Европы.

«На Украине 80% опрошенных заявляют о негативном восприятии России. ‹...› Можно предположить, что это были западные и центральные области этой страны (где на территории Украины проводился опрос. — Ред.). Польша на восемь пунктов выше — отрицательно относятся к России 87% опрошенных», — пишет издание.

Также в число стран с наиболее негативным отношением к России вошли Португалия (79%), Италия (65%), Великобритания (65%), Швеция (77%), США (62%) и Германия (62%).

Инициатором опроса выступил фонд, основанный бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Ранее в этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Известиями», что русофобские настроения в Польше наблюдаются последние 30 лет, и с каждым годом проявлений всё больше.

Также в среду посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал о том, что в истории российско-польских отношений еще никогда не было отмечено такого низкого уровня, в котором они пребывают в настоящее время.

13 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению «русского мира» как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, в Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Моравецкого возмутительным. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала его заявление преступным. Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».