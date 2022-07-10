Экс-президент Польши Лех Валенса предложил «расчленить» Россию

Бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса предложил «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 млн человек. Об этом 10 июля сообщила газета Le Figaro.

По словам Валенсы, необходимо формировать смену политического строя в России и организовать восстание народов. Он считает, что безопасность в мире можно обеспечить только путем «расчленения» страны.

«Необходимо либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению меньше 50 млн», — заявил он.

На данный момент в РФ проживают 144 млн человек.

При этом экс-президент Польши признал, что западные страны заинтересованы в расширении НАТО и Евросоюза, и подчеркнул, что их способ расширения власти демократический и легитимный.

Ранее, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация по защите Донбасса способствует укреплению суверенитета РФ. Он подчеркнул, что начало спецоперации не было связано с этой целью.

Тогда же он сказал, что коллективный Запад во главе с США десятилетиями ведет себя в отношении России исключительно агрессивно.

29 июня НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил на это, что тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Он назвал Североатлантический альянс достаточно агрессивным блоком, созданным в целях конфронтации.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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