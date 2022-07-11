В Госдуму внесут проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» намерены вновь внести в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщил 10 июля лидер партии Сергей Миронов во время съезда движения «Молодежь Справедливой России».

«Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, и индексация пенсий рабочим пенсионерам», — цитирует Миронова «Газета.Ru».

Согласно настоящему бюджетному проекту, индексация выплат не предусмотрена для работающих пенсионеров.

23 июня в Министерстве труда РФ предложили новые параметры индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. Соответствующие разработки были включены в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023–2025 годы. В данном вопросе были учтены темпы инфляции, уровень доходов ПФР, а также ожидаемое сокращение числа получателей пенсий — на полмиллиона человек в течение ближайших трех лет.

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам.

В этом году по указу президента были проиндексированы пенсии на 10%, 3 июня стало известно о начале их перечисления неработающим пенсионерам Пенсионным фондом России. Кроме того, поднялись также на 10% МРОТ и прожиточный минимум. Так, средняя пенсия в России теперь составляет 19 360 рублей в месяц, МРОТ вырос до 15 279 рублей, прожиточный минимум в среднем поднялся до 13 919 рублей.

В апреле 2021 года фракция «Справедливая Россия» уже вносила в Госдуму законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию. Кроме того, депутаты выступали за ликвидацию Пенсионного фонда.

В октябре 2021 года, комментируя вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что приоритетом для правительства является поддержка пенсионеров, у которых нет дополнительных источников дохода.

В ноябре 2021 года в ПФР рассказали, кто может выйти на пенсию в 50 лет. Так, например, досрочно на заслуженный отдых уйдут многодетные матери. На срок достижения пенсионного возраста влияет число детей. Женщины, родившие троих, могут выйти на пенсию в 57 лет. Матери пятерых детей имеют право получать выплаты уже с 50-летнего возраста.