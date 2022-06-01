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В России на 10% выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

В России 1 июня проиндексировали на 10% пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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С 1 июня в России вступает в силу указ президента России Владимира Путина об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%.

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Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Так, после индексации на 10% пенсии неработающих пенсионеров в среднем составят 19 360 рублей. Как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, индексация затронет 35 млн пенсионеров.

МРОТ вырастет до 15 279 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей.

Эти показатели важны также при расчете некоторых пособий, сумма которых устанавливается, исходя из величины прожиточного минимума.

25 мая глава государства указал, что ключевой приоритет властей Росcии — рост благосостояния и качества жизни граждан. Путин отметил, что российская экономика имеет хорошую динамику, уровень безработицы не растет и даже в последнее время уменьшается. Президент призвал, несмотря на обстоятельства в мире и экономические трудности, помогать гражданам в трудной жизненной ситуации. В связи с этим особое внимание Путин рекомендовал уделить именно повышению пенсий, МРОТ и прожиточного минимума.

1 января, как напомнил президент, были проиндексированы страховые пенсии на 8,6%. Таким образом, прирост к уровню прошлого года составит 19,5%, что значительно выше инфляции.

Говоря о повышении МРОТ, российский лидер подчеркнул, что необходимо последовательно проводить политику опережающего роста зарплат относительно увеличения стоимости жизни. Главная задача и дальше повышать МРОТ, чтобы уровень доходов граждан превышал уровень прожиточного минимума, отметил Путин.

31 мая власти Москвы сообщили, что с 1 июня минимальная зарплата москвичей поднимется на 10% и составит 23 508 рублей. На 10% будет увеличен размер прожиточного минимума в городе Москве, который составит: в расчете на душу населения — 20 585 рублей, для трудоспособного населения — 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, для детей — 17 791 рубль.

В беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что принятые меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране.

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