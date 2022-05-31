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В Москве с 1 июня минимальная зарплата превысит 23 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 1 июня минимальная зарплата в Москве поднимется на 10% и превысит 23,5 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

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«С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января (21 371 рубль). Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит: в расчете на душу населения — 20 585 рублей; для трудоспособного населения — 23 508 рублей; для пенсионеров — 15 410 рублей; для детей — 17 791 рубль», — сказано в сообщении, которое опубликовали на сайте мэра Москвы во вторник, 31 мая.

Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Величина прожиточного минимума применяется в городе Москве в целях определения права граждан на получение отдельных социальных выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в ряде иных случаев. Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления, подчеркнули в мэрии.

Кроме этого, на 10% повысятся прожиточный минимум (составит 13 919 рублей) и пенсия неработающих пенсионеров (в среднем составит 19 360 рублей). Президент РФ Владимир Путин заверил, что минимальный размер оплаты труда составит 15 279 рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предусмотрено более 500 млрд рублей на индексацию соцвыплат более чем для 50 млн граждан.

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