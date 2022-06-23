Минтруд разработал вариант индексации пенсий на ближайшие три года

В Министерстве труда РФ предложили новые параметры индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. Соответствующие разработки были включены в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023–2025 годы.

Как отмечает РБК, в данном вопросе были учтены темпы инфляции, уровень доходов ПФР, а также ожидаемое сокращение числа получателей пенсий — на полмиллиона человек в течение ближайших трех лет.

Так, с 1 января 2023 года среднегодовой размер страховой пенсии увеличится на 6,8% и составит 22 174 рубля. В 2024 году планируется, что сумма выплат вырастет до 23 390 рублей, а в 2025-м — до 24 477 рублей.

Пропорционально будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии: 7711,75 рубля в 2023-м, 8182,17 рубля в 2024-м и 8509,46 рубля в 2025-м.

Подчеркивается, что, согласно настоящему бюджетному проекту, индексация выплат не предусмотрена для работающих пенсионеров.

Кроме того, документ предусматривает увеличение федерального трансферта в бюджет ПФР до 5 трлн рублей в год.

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам.

В этот же день ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала об индексации выплат в некоторых регионах России с 1 июля 2022 года.

25 мая российский лидер указал, что ключевой приоритет властей РФ — рост благосостояния и качества жизни граждан. Путин отметил, что российская экономика имеет хорошую динамику, уровень безработицы не растет и даже в последнее время уменьшается. Президент призвал, несмотря на обстоятельства в мире и экономические трудности, помогать гражданам в трудной жизненной ситуации.

В этом году по указу президента были проиндексированы пенсии на 10%, 3 июня стало известно о начале их перечисления неработающим пенсионерам Пенсионным фондом России. Кроме того, поднялись также на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

Так, средняя пенсия в России теперь составляет 19 360 рублей в месяц, МРОТ вырос до 15 279 рублей, прожиточный минимум в среднем поднялся до 13 919 рублей.