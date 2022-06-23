Реклама
Прямой эфир

Минтруд разработал вариант индексации пенсий на ближайшие три года

РБК: Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 6,8% на ближайшие три года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве труда РФ предложили новые параметры индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. Соответствующие разработки были включены в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023–2025 годы.

Надбавленная стоимость: за счет чего будут индексировать пенсии и МРОТ
И во сколько новые меры поддержки граждан обойдутся бюджету

Как отмечает РБК, в данном вопросе были учтены темпы инфляции, уровень доходов ПФР, а также ожидаемое сокращение числа получателей пенсий — на полмиллиона человек в течение ближайших трех лет.

Так, с 1 января 2023 года среднегодовой размер страховой пенсии увеличится на 6,8% и составит 22 174 рубля. В 2024 году планируется, что сумма выплат вырастет до 23 390 рублей, а в 2025-м — до 24 477 рублей.

Пропорционально будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии: 7711,75 рубля в 2023-м, 8182,17 рубля в 2024-м и 8509,46 рубля в 2025-м.

Подчеркивается, что, согласно настоящему бюджетному проекту, индексация выплат не предусмотрена для работающих пенсионеров.

Кроме того, документ предусматривает увеличение федерального трансферта в бюджет ПФР до 5 трлн рублей в год.

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам.

В этот же день ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала об индексации выплат в некоторых регионах России с 1 июля 2022 года.

25 мая российский лидер указал, что ключевой приоритет властей РФ — рост благосостояния и качества жизни граждан. Путин отметил, что российская экономика имеет хорошую динамику, уровень безработицы не растет и даже в последнее время уменьшается. Президент призвал, несмотря на обстоятельства в мире и экономические трудности, помогать гражданам в трудной жизненной ситуации.

В этом году по указу президента были проиндексированы пенсии на 10%, 3 июня стало известно о начале их перечисления неработающим пенсионерам Пенсионным фондом России. Кроме того, поднялись также на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

Так, средняя пенсия в России теперь составляет 19 360 рублей в месяц, МРОТ вырос до 15 279 рублей, прожиточный минимум в среднем поднялся до 13 919 рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022