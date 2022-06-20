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Юрист рассказала об индексации выплат и новых льготах с 1 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В некоторых регионах России с 1 июля 2022 года будут проиндексированы выплаты. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская в понедельник, 20 июня, URA.RU.

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В Тамбовской области выплаты работникам в сельской местности, инвалидам боевых действий, детям-сиротам будут увеличены на 1,04%, это же касается ежемесячных детских пособий.

Многодетные семьи, педагоги, студенты, пенсионеры с большим трудовым стажем и ветераны труда из Пермского края получат выплаты выше на 1,058%.

Как отметила Красовская, в Калининградской области индексация составит 1,03%.

Тем временем в Подмосковье упростят порядок постановки на учет для безвозмездного получения земельного участка многодетным семьям. Об этом агентство уведомил советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев. Для этой процедуры будет достаточно заявления, свидетельства о заключении брака и согласия на обработку данных, подчеркнул эксперт.

Помимо этого, отмечается в материале, дети до семи лет смогут ездить бесплатно в электричках с июля текущего года. Также отмечается, что размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет будет удвоен.

В этом году по указу президента России Владимира Путина были проиндексированы пенсии на 10%, 3 июня стало известно о начале их перечисления неработающим пенсионерам Пенсионным фондом России. Кроме того, поднялись также на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

Так, средняя пенсия в России теперь составляет 19 360 рублей в месяц, МРОТ вырос до 15 279 рублей, прожиточный минимум в среднем поднялся до 13 919 рублей.

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