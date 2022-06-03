ПФР начал перечислять пенсионерам проиндексированные на 10% пенсии

Пенсионный фонд РФ (ПФР)начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные на 10% пенсионные выплаты. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе ПФР.

«С сегодняшнего дня пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Как пояснил зампредседателя правления фонда Сергей Чирков, под индексацию попадают все виды пенсий, то есть выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации.

Отмечается, что индексация была проведена автоматически, обращаться в ПФР за перерасчетом выплат не нужно. Так, пенсии проиндексированы 35 млн неработающих пенсионеров. По предварительным данным, пенсия была увеличена в среднем на 1760 рублей.

С 1 июня в России вступил в силу указ президента России Владимира Путина об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%.

Так, после индексации на 10% пенсии неработающих пенсионеров в среднем составят 19 360 рублей. МРОТ вырастет до 15 279 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей.

25 мая российский лидер указал, что ключевой приоритет властей Росcии — рост благосостояния и качества жизни граждан. Путин отметил, что российская экономика имеет хорошую динамику, уровень безработицы не растет и даже в последнее время уменьшается. Президент призвал, несмотря на обстоятельства в мире и экономические трудности, помогать гражданам в трудной жизненной ситуации.