В ПФР женщинам назвали способ выйти на пенсию в 50 лет

В ПФР рассказали, кто может получить пенсию в 50 лет, передает телеканал «Известия».

Так, например, досрочно на заслуженный отдых уйдут многодетные матери. На срок достижения пенсионного возраста влияет число детей. Женщины, родившие троих, могут выйти на пенсию в 57 лет. Матери пятерых детей имеют право получать выплаты уже с 50-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что Минтруд упростил получение пенсий для некоторых категорий граждан. Так, с 2023 года пенсии по потере кормильца назначат без заявки.

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