На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Решение канадских властей вернуть турбину для работы «Северного потока» — плохой прецедент исключения из санкций, заявил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

«Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что «Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и приведет к снижению цен на газ», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом он выразил мнение, что даже по возвращении турбины российская компания якобы найдет повод для сокращения поставок энергоресурса.

«Я уверен, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в самом ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ», — заключил он.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. Федеральное сетевое агентство ФРГ 16 июня рассказало, что приток газа в страну снизился до 40% от мощностей газопровода.

Агентство Bloomberg 7 июля сообщило, что министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной. Позже, 10 июля, Reuters, ссылаясь на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона написало, что Оттава передаст Берлину задержанную в стране турбину для газопровода.

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что власти Германии приветствуют такое решение.