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Автобус с призывниками попал в ДТП в Архангельской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Автобус с призывниками попал в аварию в Архангельской области 10 июля. По данным «Известий», инцидент произошел на трассе в районе поселка Шипицино.

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Столкнулись газовоз, грузовик с прицепом и автобус, в котором находились призывники.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 15 человек. Один человек погиб - это водитель большегруза.

У пострадавших зафиксированы легкие травмы. Их жизни ничего не угрожает. Шесть человек госпитализированы, рассказал источник.

Обстоятельства и подробности аварии устанавливаются.

5 июля в Нижегородской области семь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса. ДТП произошло недалеко от поселка Останкино.

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