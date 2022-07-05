Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Нижегородской области

В Нижегородской области семь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса.

По данным «Известий», ДТП произошло ранее в этот день недалеко от поселка Останкино.

Как рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, к месту происшествия направили дополнительные медицинские бригады. Он уточнил, что среди пострадавших в аварии нет детей.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь и отвозят в Борскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести, пишет Life.ru. В результате аварии никто не погиб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что, по предварительной информации, авария произошла около 09:40 на 31-м км автодороги Бор — Валки — Макарьево. Автобус въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль.

4 июля в Москве на Большой Грузинской улице столкнулись три автомобиля — Ferrari, Mercedes и Kia. Как рассказал «Известиям» один из очевидцев происшествия, виновником аварии стал водитель Ferrari, который «играл в шашки» — на скорости маневрировал в потоке машин, подрезая и обгоняя других водителей.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», никто не пострадал.

Также 4 июля стало известно о другом ДТП в столице. Автомобиль Tesla столкнулся с машиной такси Skoda Octavia в Огородном проезде, сообщил «360» источник в правоохранительных структурах. В МВД заявили, что при ДТП пострадал водитель такси, его доставили в медучреждение.