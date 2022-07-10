Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
Мир
Четвертый министр Шри-Ланки заявил об уходе со своего поста
Мир
Умер отец Опры Уинфри в возрасте 89 лет
Мир
Застреливший Абэ признался в попытке соорудить бомбу
Мир
В США усомнились в способности Байдена пойти на второй срок
Мир
В Запорожской области сформировали органы ГИБДД
Мир
Блинкен посетит прощание с экс-премьером Абэ в Токио
Мир
Байден назвал визит в Эр-Рияд важным для противодействия РФ и КНР
Общество
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в РФ достиг максимума с февраля
Мир
Стрелявшему в Синдзо Абэ предъявлено обвинение в убийстве
Мир
Миллионам британцев предрекли нищету из-за роста цен на электричество
Сюжет:

Четвертый министр Шри-Ланки заявил об уходе со своего поста

0
Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр сельского хозяйства Шри-Ланки Махинда Амаравира, который также возглавляет министерство сохранения дикой природы и лесных ресурсов островного государства, объявил 10 июля, что покидает эти должности. О его уходе сообщил портал Ada Derana.

Восстание в Коломбо: как на Шри-Ланке поменялась власть
Акции протеста привели к отставке президента и премьера

По словам Амаравиры, он прекратит исполнение своих обязанностей главы минсельхоза, как только примет груз удобрений в размере 40 тыс. тонн, доставленный ранее из Индии.

Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как президент Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку с поста президента 13 июля.

Депутаты Мануша Нанаяккара, Харин Фернандо и Бандула Гунавардена также объявили, что освобождают свои министерские портфели.

В отставку подал и руководитель пресс-службы президента Шри-Ланки Судева Хеттиараччи.

9 июля протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Утром того же дня в стране возобновились протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции ланкийского лидера.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение.

В ходе встречи лидеры партий призвали президента подать в отставку.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Из-за этого выросла социально-политическая напряженность. Массовые протесты начались в стране в апреле.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022