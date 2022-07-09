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Сюжет:

Еще два министра решили покинуть правительство Шри-Ланки

Newswire: о намерении уйти в отставку объявили министр туризма и министр труда Шри-Ланки
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Еще два члена правительства Шри-Ланки заявили о намерении уйти в отставку вслед за премьер-министром страны Ранилом Викрамасингхе. Об этом в субботу, 9 июля, пишет ланкийский новостной портал Newswire.

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Свои должности оставят министр туризма Харин Фернандо и министр труда Мануша Нанаяккара.

До этого об увольнении и выходе из состава правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки» сообщил министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Бандула Гунавардана.

Руководитель пресс-службы президента Шри-Ланки Судева Хеттиараччи также подал в отставку.

В свою очередь, глава государства Готабая Раджапакса согласился передать власть мирным путем с 13 июля.

Ранее в субботу протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

Утром того же дня в стране возобновились протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции ланкийского лидера.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение.

В ходе встречи лидеры партий призвали президента подать в отставку. Глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким отмечал, что консенсуса по просьбе об отставке главы государства и премьер-министра на совещании достигнуто не было. По итогам заседания спикер парламента Махинда Япа Абейвардена решил написать президенту и премьер-министру с просьбой покинуть должности в соответствии с подавляющим большинством голосов.

Позже стало известно, что премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Из-за этого выросла социально-политическая напряженность. Массовые протесты начались в стране в апреле.

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