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В США раскрыли план действий в случае конфликта с Китаем

Генерал КМП США Бергер: в случае войны с КНР будут атакованы центры командования
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Guenter Fischer
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Дэвид Бергер, генерал корпуса морской пехоты США, заявил, что в случае гипотетического конфликта с КНР у Соединенных Штатов есть стратегия борьбы с противником. Его слова 9 июля приводит сайт аналитического центра Hudson Institute.

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Бергер рассказал, что в случае конфликта с Китаем американским вооруженным силам будет необходимо атаковать центры командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Генерал подчеркнул, что вопросы логистики во время боевых действий не менее важны, чем получение данных разведки.

Бергер также отметил, что последние 20 лет КНР разрабатывает методы, которые позволят дестабилизировать и ослабить функциональность армии США.

Накануне, 8 июля, силы НОАК провели учения возле берегов Тайваня сообщил представитель Восточной зоны боевого командования Ши И.

25 июня посол Китая во Франции Лу Шае заявил о готовности вернуть контроль над Тайванем, в том числе военным путем. Он подчеркнул, что КНР не рассматривает остров как независимую территорию.

21 июня сообщалось, что около 29 военных самолетов НОАК вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. В оборонном ведомстве Тайваня уточнили, что в операции принимали участие истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда Китая.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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