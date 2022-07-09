Илон Маск отказался от сделки на $44 млрд по покупке Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск решил расторгнуть сделку с Twitter на $44 млрд. В пятницу, 8 июля, адвокат предпринимателя Майк Ринглер направил соответствующее письмо руководству социальной сети.

Юрист объяснил, что выход из сделки обусловлен отказом Twitter достоверной информации для объективной оценки перспектив платформы с точки зрения бизнеса. По словам Ринглера, данные, которые удалось получить, оказались либо неполными, либо вызывающими сомнения.

Более того, команда Маска указала на возможные махинации Twitter со статистикой для представления своего продукта в более выгодном свете. Так, официально считается, что доля спам-аккаунтов в соцсети не превышает 5%, однако подтвердить это не представляется возможным.

Между тем, совет директоров Twitter не одобрил выход Маска из сделки, поскольку за время переговоров акции компании серьезно потеряли в цене.

Изначально предполагалось, что в случае отказа от покупки Илон Маск должен будет выплатить комиссию в размере $1 млрд. Однако руководство соцсети заявило о намерении добиваться закрытия сделки через суд.

Ранее стороны уже неоднократно сталкивались с разногласиями из-за ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов. Так, 13 мая Маск сообщил о приостановке переговоров с Twitter до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен заявил, что хочет провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации. При этом руководство компании сочло, что таким образом Маск хочет найти предлог для выхода из сделки либо для снижения цены.

25 апреля стало известно, что предприниматель согласовал покупку Twitter за $44 млрд. До этого он признался, что целью покупки социальной сети стало желание создать общественную платформу, которая пользовалась бы максимальным доверием в обществе по всему миру и давала каждому право на высказывание.