Курс на подмену: кошка-подкидыш и опрос от Илона Маска

Как Илон Маск решил посовещаться с народом и что из этого вышло, почему на птичьих рынках Перу не стоит покупать породистых щенков и зачем китайцы ведут морской бой в пустыне. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

На всё воля Twitter

Богатейший человек планеты — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — умудрился потерять за пару дней сразу $50 млрд. И все из-за своего желания получить «подсказку зала» , где она и не сильно-то была нужна. На днях миллиардер решил поинтересоваться у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать 10% акций Tesla, чтобы пустить вырученные средства на оплату налогов . Сразу после того как Маск запустил опрос, акции его компании стали резко дешеветь : 9 ноября стоимость ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже упала на 16%.

Впрочем, это не лишило предпринимателя статуса самого богатого жителя планеты (по данным Forbes, в конце октября его состояние оценивалось в $271,3 млрд), а лишь несколько сократило разрыв между ним и обладателем второго крупнейшего капитала Джеффом Безосом. Разница составила $83 млрд.

Впрочем, уже 10 ноября акции Tesla немного отыграли падение. В тот же день стало известно, что Маск продал около 3% своих активов в компании примерно за $5 млрд и намерен продолжить распродажу. Всё потому, что за такое решение в Twitter проголосовало 58% из более чем 3,5 млн пользователей.

Курс на подмену Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fredrik Sandberg

Половые мигранты

Министерство социальных дел Швеции представило новый законопроект, позволяющий менять пол в национальном регистре населения начиная с 12 лет . Всё, что понадобится подростку, вдруг решившему, что он появился на свет в неправильном теле, — согласие родителей. И никаких справок от психиатра.

А с 18 лет молодым шведам можно делать и операцию по смене пола, причем уже без всяких соизволений со стороны родителей или опекунов. Изначально власти и вовсе хотели снизить возрастной ценз для такого хирургического вмешательства до 15 лет, но из-за противодействия юристов отступились от этих планов.

Швеция давно заслужила имидж одной из самых либеральных стран мира в плане ЛГБТ-прав и свобод. Еще в 1944 году это скандинавское государство декриминализовало однополые связи, а в 1972 года вычеркнуло трансвестизм из списка болезней. При этом опросы неизменно показывают, что подавляющее большинство жителей (свыше 90% шведов) полностью поддерживают права ЛГБТ и однополые браки.

На таком либеральном фоне неудивительно, что в стране год от года множится число подростков с гендерной дисфорией — это когда человек ощущает несовпадение между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении. По данным Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, в 2008 году только 28 девочек в возрасте 10–19 лет обращались за медицинской помощью в связи с гендерной дисфорией, а в 2017 году таковых насчитывалось уже 536 .

Курс на подмену Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Незаменимых нет

Шесть лет назад некий англоязычный мужчина, благоразумно не ставший раскрывать свое имя, подменил кошку жены так, что благоверная за все эти годы ничего не заметила. Дело было, когда пара еще только встречалась: у девушки жила крайне агрессивная черная кошка, шипевшая на гостей, не особо дружившая с лотком и в целом не вызывавшая симпатий ни у кого, кроме своей хозяйки, истово верившей, что питомица вскоре исправится.

Как-то раз котохозяйка уехала к родственникам, попросив своего тогдашнего бойфренда, а ныне мужа присмотреть за кошкой. В первую же ночь животное расцарапало ему руку, на что мужчина в шутку пообещал, что сдаст четвероногую фурию в приют, если она еще раз так сделает. А наутро шутка стала планом: мужчина отравился в один из кошачьих приютов, взяв оттуда другую, очень похожую внешне кошку, только ласковую и воспитанную, а злой «оригинал» сдал в приют другого города .

История, рассказанная им на одном из сайтов на этой неделе, вызвала массу откликов . Если одни осудили мужчину за такую подмену, то другие, наоборот, восхитились виртуозностью затеи и посоветовали никогда не признаваться жене в существовании «подкидыша».

Курс на подмену Фото: Global Look Press/ZB/Ingolf König-Jablonski

Что выросло, то выросло

Иногда подмены в мире животных случаются и покруче и с куда менее радостным исходом. Несколько месяцев назад семья перуанцев, поддавшись давлению сына, мечтавшего о щеночке, приобрела на рынке в столичном городе Лима малыша сибирской хаски .

Пока щенок, купленный за 52 перуанских соля (что меньше тысячи рублей) был маленьким, всё было довольно душевно. Но, чуток окрепнув и возмужав, хаски начала вдруг проявлять агрессию к членам семьи. И стала всё больше смахивать не собаку, а на настоящую лисицу, коей она в итоге и оказалась . В одну из ночей ныне 8-месячная псевдохаски сбежала из дома и затаилась недалеко от родных пенатов, что стало настоящим кошмаром для ее жителей: по ночам лиса прокрадывалась на территорию местных хозяйств, съедая то цыплят, то морских свинок, то другую некрупную живность, в изобилии присутствующую в деревне. Платить за съеденных зверушек, разумеется, приходится горе-хозяевам.

Местные власти, к слову, в курсе ситуации и давно обещают поймать лису, чтобы передать ее зоопарку, но пока никто не может отловить беглянку.

Такие ситуации в Перу не редкость. Несмотря на то что торговля дикими животными, включая андских лисиц, незаконна и карается тюремным заключением на срок от трех до пяти лет, многие этим все равно промышляют. В этом году только в Лиме власти провели 128 мероприятий по конфискации диких животных, часть из которых продавалась под видом домашних питомцев.

Курс на подмену Полноразмерный макет авианосца и еще одного корабля ВМС США в пустыне Такла-Макан в Синьцзяне, Китай, 20 октября 2021 года Фото: Getty Images/EYEPRESS/Maxar Technologies

Корабли пустыни

Хочешь мира, готовься к войне. В русле такой логики, очевидно, размышляли в Китае, создавая в пустыне Такла-Макан в Синьцзяне полноразмерный макет авианосца и еще одного корабля ВМС США — как полагают, для отработки ракетных ударов . Разумеется, в Пекине не афишировали существование такой экспериментальной площадки, однако спутниковые снимки, сделанные на днях базирующейся в Колорадо компанией Maxar Technologies и переданные на анализ военно-морскому институту США, моментально сделали тайное явным .

Как утверждают американцы, объект в пустыне — часть военного полигона, который Китай уже использовал для испытаний своих противокорабельных баллистических ракет Dongfeng 21D, окрещенных СМИ «убийцами авианосцев».

В последние годы на фоне усиления напряженности в Южно-Китайском море, большую часть акватории которого Пекин считает своей, что регулярно оспаривается другими странами региона и Вашингтоном, КНР проводит активную военную модернизацию. Особое внимание при этом уделяется совершенствованию средств противодействия военно-морским силам США. Это, в частности, находит отражение в разработке ракет наземного, морского и воздушного базирования для вероятного потопления судов противника. Хорошо что пока американские корабли «топят» только понарошку в песках пустыни.