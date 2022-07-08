Канада ввела санкции в отношении патриарха Кирилла и Захаровой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова попали в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на сайте правительства страны в пятницу, 8 июля.

Кроме того, рестрикции введены против 29 физлиц и 15 компаний. Под запретом на ввоз в Канаду попал и ряд золотых изделий из РФ.

До этого, 16 июня, Великобританией были введены санкции в отношении патриарха Кирилла. Причиной этому послужила поддержка с его стороны российской специальной военной операции на Украине.

Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал это абсурдом и контрпродуктивностью. Как подчеркнул Легойда, «церковь является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить».

Захарова тогда заявила, что «всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой».

2 мая появилась информация об отказе Европейского союза вводить санкции в отношении патриарха Кирилла после просьбы Венгрии.

31 мая украинская Верховная рада проголосовала за введение рестрикций в отношении патриарха Кирилла. Депутат Алексей Гончаренко сказал, что против него и других представителей Русской православной церкви предусмотрены санкции на десятилетие.

Некоторые государства вводят очередные санкции в отношении российской стороны в ответ на специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Россия начала 24 февраля. Этому решению предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой оказать помощь и поддержку, а также дальнейшее признание российской стороной независимости Донбасса.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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