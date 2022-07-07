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Путин заявил об укреплении суверенитета РФ после начала спецоперации

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Проводимая Россией специальная операция по защите Донбасса способствует укреплению суверенитета РФ. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин.

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«Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета. Это так, но начало операции не было связано с этой целью. Это неизбежный, но побочный эффект. Основная цель, как я уже говорил, это защита Донбасса и укрепление безопасности самой России», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также добавил, что финальный результат специальной операции ВС РФ будет в любом случае достигнут.

Ранее, 7 июля, президент России поддержал идею приравнивания военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к российским военным.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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