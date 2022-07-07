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Путин поддержал приравнивание военных ЛНР и ДНР к российским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин 7 июля поддержал идею приравнивания военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к российским военным.

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«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — сказал Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме.

Идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В конце июня в Госдуму был внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветеранов боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе народных милиций ДНР и ЛНР.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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