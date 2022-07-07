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Эксперт назвала возможного кандидата на должность и.о. премьера Великобритании

Эксперт Ананьева: сейчас речь идет о том, чтобы до выборов назначить и.о. премьера Британии вместо Джонсона
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В настоящее время речь идет о том, чтобы вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона назначить своего рода «технического директора», который будет исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до выборов. Об этом в четверг, 7 июля, заявила «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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«Сейчас ситуация складывается так, что нетерпимость к Джонсону в рядах консерваторов достигла таких масштабов, что они не хотят, чтобы он исполнял обязанности. Процедура выборов нового лидера достаточно длительная, и в этом случае Джонсон останется лидером аж до октября», — указала она.

По словам эксперта, в настоящее время речь идет о том, чтобы вместо Джонсона назначить своего рода «технического директора», который будет исполнять обязанности премьер-министра до выборов. Звучат разные имена, но наименьшие споры вызывает фигура Грэма Брейди, который возглавляет комитет 1922 года — группу от Консервативной партии в палате общин, добавила Ананьева.

«К слову, в понедельник пройдут выборы в исполнительный состав этого комитета. Предполагается, что он проголосует за то, чтобы изменить правила по вотуму о доверии и назначить исполняющего обязанности», — заключила эксперт.

О своем досрочном уходе в отставку премьер-министр Великобритании Джонсон объявил ранее в этот день. Вместе с тем глава британского кабмина добавил, что намерен возглавлять правительство страны и Консервативную партию до новых выборов.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148. Джонсон назвал в свою очередь результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить свой пост, «очень хорошими для политики и страны».

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

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