Кардиолог назвал полезные для сердца напитки

Напитки с содержанием калия и магния оказывают положительный эффект на сердце. Об этом 7 июля рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог клиники академика Ройтберга Денис Соколов.

Пользу сердечно-сосудистой системе принесут морсы и свежевыжатые соки из черной смородины, черники, земляники, малины, моркови, яблок, абрикосов, персиков, бананов, тыквы. При этом специалист предупредил, что напитки не должны содержать сахара.

Кардиолог также предложил обратить внимание на чаи из гибискуса, боярышника, мелиссы и пустырника, фреши из огурца, петрушки и шпината, компоты из сухого инжира, фиников, кураги и чернослива.

«Но перед тем, как начать принимать эти продукты, посоветуйтесь со своим лечащим врачом», — предупредил Соколов.

7 июля врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль рассказала о пользе огурцов. Она также отметила высокое содержание калия в этом овоще и напомнила о необходимости счищать кожуру с покупных плодов.

Накануне доктор медицинских наук Нана Погосова рассказала, какие продукты надо употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она рекомендовала ограничить потребление пограничных жиров и добавить в рацион больше рыбы — сельдь, скумбрию, лосося.