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Кардиолог перечислила продукты для поддержания здоровья сердца

Кардиолог Погосова перечислила продукты для поддержания здоровья сердца
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Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com
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Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно ограничить употребление насыщенных жиров, прежде всего трансжиров, которых много в полуфабрикатах. Об этом 6 июля сообщила профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», доктор медицинских наук Нана Погосова.

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Специалист рекомендует добавить в рацион больше рыбы — сельдь, скумбрию, лосося. Можно использовать и консервы, отметила врач. По ее словам, консервированный тунец, например, хорошо добавить в салат с большим количеством зелени, помидоров, огурцов, заправить растительным маслом или нежирным йогуртом.

Кроме того, необходимо получать достаточное количество клетчатки и белка, как животного (нежирное мясо, птица), так и растительного (чечевица, горох).

Также врач советует ограничить количество сахара в рационе. Как подчеркнула Погосова, около 80% пациентов с сахарным диабетом погибают от инфарктов, инсультов, периферического атеросклероза и связанных с ним проблем.

«Для сохранения здоровья сердца и сосудов нужно каждый день потреблять пять порций овощей и фруктов, то есть около 500 г», — отметила медик в беседе с kp.ru.

Накануне врач-терапевт Виктор Лишин предупредил об опасности употребления кофе в жару. По его словам, в жару сосуды расширяются, а кофе, наоборот, способствует их сужению. Человек, постоянно употребляющий кофе в знойную погоду, рискует столкнуться с повышением артериального давления и большой нагрузкой на сердце, сказал специалист.

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