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Диетолог рассказала о влиянии огурцов на организм

Диетолог Дюваль посоветовала очищать покупные огурцы от кожуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль назвала огурец одним из самых популярных в России овощей и рассказала, чем он полезен и в каком виде его лучше употреблять.

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В беседе с радио Sputnik в четверг, 7 июля, врач отметила, что самым ценным свойством огурцов является высокое содержание калия, который выводит лишнюю воду.

Она рассказала, что напиток из огуречного сока может способствовать нормализации артериального давления у людей с гипертонией.

«Если взять огуречный сок пополам с минеральной водой, добавить мяту и апельсин, то получится прохладительный лимонад. В жару таким образом можно снижать повышенное давление и лучше себя чувствовать», — сказала Дюваль.

Между тем, предупредила диетолог, огурцы, которые продают в магазинах, иногда содержат не только полезные, но и вредные вещества, поэтому их следует очищать от кожуры, в которой скапливаются нитраты и химические вещества, входившие в состав удобрений, отмечает сайт aif.ru. Кроме того, они могут попасть в огурец при его росте.

Врач указала на то, что не стоит злоупотреблять солеными огурцами, в особенности перед сном. Содержащийся в них натрий может привести к задержке воды в организме, отекам и повышению давления, пишет «Москва 24».

Дюваль подчеркнула, что максимальную пользу здоровью принесут свежие огурцы, выращенные без применения химикатов, в том числе сорванные с собственной грядки, сообщает телеканал «360».

В июне профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе вареных овощей. По ее словам, термическая обработка овощей способна повысить ценность этих продуктов.

Она отметила, что лучше отваривать морковь, помидоры и болгарский перец, поскольку после термической обработки в этих овощах активизируются полезные вещества. Некоторые продукты и вовсе опасны в сыром виде из-за содержащихся в них токсинов. В пример она привела свеклу и капусту брокколи.

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