В ДНР рассказали об участии Сирии в трибунале над военными преступниками

Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июля сообщила в интервью ТАСС министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, также в трибунале примет участие Луганская Народная Республика (ЛНР). Кроме того, представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик, подчеркнула Никонорова.

Также глава МИД ДНР отметила, что подготовка устава международного трибунала является одной из важнейших задач, поскольку на его основании будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных.

«Здесь отмечу, что данный трибунал планируется учредить на основании международного договора», — добавила министр.

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений.

Так, накануне, 5 июля, сообщалось, что первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» направлено в суд. Уточняется, по предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма.

1 июля Донецкое агентство новостей сообщило, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе готово к отправке в суд в ДНР. Тогда источник агентства рассказал, что в числе обвиняемых восемь человек.

В ДНР 1 июня анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками. Они пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Предполагается, что завершающим этапом станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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