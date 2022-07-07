Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд рассказал о температуре воды в водоемах Москвы
Общество
Более половины россиян знают о заработках своих коллег
Общество
Винер заявила о разводе с Усмановым через ЗАГС
Мир
ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 июля
Экономика
Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют
Общество
Тонувшего мужчину спасли на Белом озере в Москве
Экономика
В России начнут отапливать дома отходами деревообработки
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности контакта с некоторыми луговыми цветами
Общество
Подмосковье обеспечит детей с сахарным диабетом приборами контроля глюкозы
Экономика
В России могут подешеветь хлеб и мясо
Сюжет:

В ДНР рассказали об участии Сирии в трибунале над военными преступниками

0
Фото: Global Look Press/Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июля сообщила в интервью ТАСС министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Суд пришел: смогут ли осужденные в ДНР наемники обжаловать приговор
Двое британцев и марокканец были взяты в плен в Мариуполе в середине апреля

«В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, также в трибунале примет участие Луганская Народная Республика (ЛНР). Кроме того, представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик, подчеркнула Никонорова.

Также глава МИД ДНР отметила, что подготовка устава международного трибунала является одной из важнейших задач, поскольку на его основании будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных.

«Здесь отмечу, что данный трибунал планируется учредить на основании международного договора», — добавила министр.

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений.

Так, накануне, 5 июля, сообщалось, что первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» направлено в суд. Уточняется, по предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма.

1 июля Донецкое агентство новостей сообщило, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе готово к отправке в суд в ДНР. Тогда источник агентства рассказал, что в числе обвиняемых восемь человек.

В ДНР 1 июня анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками. Они пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Предполагается, что завершающим этапом станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022