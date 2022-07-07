В Греции первый ребенок скончался от гепатита неизвестной этиологии

Первый летальный исход от гепатита неизвестной этиологии у детей был зафиксирован в Греции. Об этом в среду, 6 июля, сообщает Национальная организация общественного здравоохранения EODY.

Отмечается, что 13-месячный пациент был госпитализирован в связи с продолжительной лихорадкой и общей вялостью. В ходе обследования врачи выявили печеночную недостаточность и отек головного мозга. Несмотря на все усилия медперсонала, спасти ребенка не удалось.

Отмечается, что на сегодняшний день в Греции зарегистрировано еще 11 больных с признаками острого гепатита неизвестного происхождения. Все пациенты находятся в стабильном состоянии без осложнений и не нуждаются в специальном лечении.

Ранее, 25 июня, пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила о 920 предполагаемых случаях острого гепатита неизвестной этиологии в 33 странах.

Еще 8 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал о более чем 700 вероятных случаях заболевания. Он отмечал, что по меньшей мере 38 заболевшим детям потребовалась трансплантация печени, в 10 случаях, при этом, медики не смогли спасти жизнь пациентов.

31 мая стало известно о первом случае гепатита неизвестного происхождения у ребенка в Колумбии. Болезнь выявили у двухлетнего мальчика.

До этого, 14 мая, руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. Он отметил необходимость продолжать сбор данных, в том числе обследовать взрослых, у которых заражение неизвестным вирусом может протекать в стертой форме.

27 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Эти случаи касаются детей от одного месяца до 16 лет.

В России на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания. При этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что родители должны знать симптомы болезни и иметь возможность сразу же обратиться за медпомощью в случае их проявлений.