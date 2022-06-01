Первый случай гепатита неизвестного происхождения выявлен в Колумбии

Специалисты из Колумбии подтвердили первый случай гепатита неизвестного происхождения у ребенка в стране. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила газета El Tiempo, сославшись на министерство здравоохранения республики.

Минздрав Колумбии сообщил, что гепатит выявили у двухлетнего ребенка. У мальчика также были положительные тесты на аденовирус и COVID-19.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, его уже выписали из больницы. В минздраве сообщили, что с появления симптомов заболевания до выздоровления прошло шесть недель.

В связи с произошедшим Национальный институт здоровья Колумбии призывает жителей страны вакцинировать детей от коронавируса.

27 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Эти случаи касаются детей от одного месяца до 16 лет.

9 мая во Всемирной организации здравоохранения сообщили о 228 случаях заражения в 20 странах и гибели одного ребенка. Первые случаи инфицирования детей были зафиксированы в Великобритании. К концу апреля в стране было 145 заболевших.

В России на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания.