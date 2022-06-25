ВОЗ сообщила о 920 выявленных случаях гепатита неизвестной этимологии

В мире зафиксировали 920 случаев острого гепатита неизвестной этиологии у детей. Об этом в субботу, 25 июня, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здоровья (ВОЗ).

«Поступили сообщения о 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей в 33 странах, в пяти регионах ВОЗ», — говорится в сообщении всемирной организации.

Отмечается, что данные по заболеваемости приводятся по состоянию на среду, 22 июня.

Еще 8 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал о более 700 вероятных случаях заболевания. Он отмечал, что по меньшей мере 38 заболевшим детям потребовалась трансплантация печени, в 10 случаях, при этом, медики не смогли спасти жизнь пациентов.

31 мая стало известно о первом случае гепатита неизвестного происхождения у ребенка в Колумбии. Болезнь выявили у двухлетнего мальчика.

До этого, 14 мая, руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. Он отметил необходимость продолжать сбор данных, в том числе обследовать взрослых, у которых заражение неизвестным вирусом может протекать в стертой форме.

27 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Эти случаи касаются детей от одного месяца до 16 лет.

В России на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания. При этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что родители должны знать симптомы болезни и иметь возможность сразу же обратиться за медпомощью в случае их проявлений.