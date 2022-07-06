Эксперт оценила вероятность отставки премьера Великобритании Джонсона

Недовольство действующим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на фоне скандалов продолжает расти. Об этом в среду, 6 июля, заявила «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, комментируя возможность ухода главы британского кабмина с его поста.

«Недовольство Джонсоном среди однопартийцев продолжает расти, а отставки министров для него — большой вызов. После «патигейта» (вечеринки в премьерской резиденции, проходившей в разгар карантина на фоне пандемии коронавируса. — Ред.) отставок не было. Это связано с тем, что в нем был замешан не только Джонсон — штраф должен был заплатить [подавший в отставку министр финансов] Риши Сунак и другие коллеги по правительству. Сейчас тори вопрос о «патигейте» отвели несколько в сторону, ситуация затихла, но очень скоро возник новый скандал», — отметила она.

Как добавила эксперт, недовольство действующим премьер-министром Великобритании не ограничивается лишь его вовлеченностью в громкие истории. Так, к примеру, Джонсона обвиняют в том, что он, сосредоточившись на внешней политике, уделяет недостаточно внимания внутренним проблемам — в частности, падению уровня жизни граждан.

Годованюк предположила, что на следующие выборы, запланированные на 2024 год, Консервативная партия пойдет уже с новым лидером. Во главе же с Джонсоном эта политическая сила может проиграть, заключила эксперт.

Ранее в этот день премьер-министр Соединенного Королевства заявил, что ушел бы в отставку только в том случае, если бы понял, что правительство страны не может выполнять свою работу. Джонсон также указал, что еще одной причиной для его ухода может служить нежелание кабмина «помогать украинскому народу».

При этом британский премьер подчеркнул, что правительство не должно уходить в отставку на фоне кризиса и непростой ситуации в Соединенном Королевстве.

Накануне сообщалось, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг Джонсона. Саджид Джавид, покидая свой пост, заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

Позднее стало известно, что еще пять госслужащих решили уйти в отставку из-за скандала с участием премьер-министра Великобритании и его протеже.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.

После публикации доклада Джонсон заявил, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то что понимает, «насколько разгневаны британцы».