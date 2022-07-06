Алиханов назвал способ решения вопроса транзита с Литвой

Добиться решения вопроса транзита с Литвой можно только угрозами ответных действий, считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Как он заявил 6 июля в беседе с «РИА Новости», «нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит». По словам Алиханова, «это прискорбно».

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так», — констатировал губернатор.

Алиханов добавил, что старается вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».

Именно таким способом нужно «спокойно и доходчиво всё всем объяснить», считает он. По словам чиновника, именно этим сейчас власти региона, а также коллеги в МИД РФ сейчас занимаются.

«Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению», — заключил губернатор.

Ранее в этот день Алиханов заявил, что не считает полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию блокадой региона. Он напомнил о существовании Сувалкского коридора — 100-километрового сухопутного участка, разграничивающего Польшу с Литвой.

Накануне Алиханов заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ рассматривается как один из возможных ответов Литве на блокаду транзита в Калининград. Он уточнил, что это крайне серьезная мера, и введена она будет только в крайнем случае.

Ранее во вторник опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области, в свою очередь, назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для ЕС.