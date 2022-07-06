Алиханов не счел блокадой запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики

Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию не будет означать блокаду данного региона. Об этом заявил 6 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — приводит его слова «РИА Новости».

Алиханов напомнил о существовании Сувалкского коридора — 100-километрового сухопутного участка, разграничивающего Польшу с Литвой.

При этом он добавил, что в случае принятия российской стороной решения запретить Прибалтике транзит, порт Клайпеды в Литве потеряет свою экономическую привлекательность.

Накануне Алиханов заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ рассматривается как один из возможных ответов Литве на блокаду транзита в Калининград. Он уточнил, что это крайне серьезная мера и введена она будет только в крайнем случае.

30 июня Песков отметил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит.

22 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России на данные действия будут практическими.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Согласно предварительным оценкам, под него попадет около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России. МИД Литвы заявил, что Вильнюс не запрещал транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию, а лишь осуществлял санкции Евросоюза.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев отметил, что в результате запрета на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы Вильнюс потеряет железнодорожный транзит, а также закроет для себя возможности транзита для других видов транспорта с литовскими бенефициарами. Из-за запрета транзита грузов в Калининграде могут быть сложности, но проблема будет решена очень быстро, добавил он.

Калининградская область географически отделена от России и находится в виде эксклава в Прибалтике. На юге область граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.